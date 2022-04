Francis MERINOS

Je suis une personne qui aime les défis et pour laquelle rien n'est impossible. Il faut toujours donner le meilleur de soi même en respectant les autres et en faisant en sorte qu'ils nous suivent.

Bien que je sois chimiste de formation, en réalité j'adore la vente et les relations humaines qui en découlent.

Mon intérêt principal est dans la vente, et dans la direction d'équipes parce que chaque jour est différent avec de nouvelles expériences et de nouveaus défis.



Mes compétences :

ventas internacionales

Estrategia

Pigmentos

Plasticos