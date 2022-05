Pierre-Alain PIERRE-ALAIN MOUNIER (MOUNIER)

Pierre-Alain Mounier, Auteur Photographe basé à Lyon. Jexerce une activité de photographie commerciale (Corporate), notamment au service des entreprises, des collectivités et associations.



Je pratique la photographie commerciale à plein temps. Ayant eu une carrière de 25 ans dans la vente et le marketing, je connais parfaitement vos attentes des professionnels qui font aujourdhui appel à mes services de photographe.



Mon approche est avant tout basée sur lécoute, la confiance, le respect et la créativité. La dimension humaine est pour moi au cœur de tous les projets. Cette empathie me permet de vous proposer des solutions et des supports de communication qui correspondent exactement à votre besoin, aux attentes dans ce marché en constante évolution et à vos valeurs.



