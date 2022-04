Karine FREU

Ne laissez pas vos besoins marketing sans réponse : faites-vous accompagner par une experte.



MARKETING

. Analyse de marché, benchmark, leviers de croissance

. Identification de cibles, analyse des comportements et des usages clients

. (Re)positionnement de Marque/Institutionnel

. Structuration et gestion de l'offre produits et services

. Stratégie marketing, plan marketing et marketing-mix



COMMUNICATION EXTERNE ET OUTILS DE VENTE

. Planification et budgétisation d’actions commerciales B2B et B2C

. Coordination de campagnes publicitaires

. Plans de communication cross canal et cross média

. Elaboration et mise en œuvre de stratégie clients

. Retail : PLV, merchandising, animations, concours, fidélisation

. Salons/Opérations évènementielles : organisation, génération de trafic, suivi contacts post salon

. Sourcing et activation de partenariats

. Création d’identité visuelle, charte graphique, photothèque



COMMUNICATION INTERNE

. Conception des médias internes : journal interne, livret d’accueil, planning d’intégration

. Service commercial : séminaires, rédaction d’argumentaires de vente et de prospection.

. Animation de réunions internes (jusqu’à 100 personnes)

. Aide à la formation interne : fiches techniques, documents pédagogiques, gestion d’intervenants internes et externes



MANAGEMENT DE PROJET

. Rédaction de cahiers des charges prestataires créatifs et/ou techniques

. Négociation de devis, optimisation des coûts

. Anticipation et prévisions des approvisionnements, forecasts

. Analyse et bilan, proposition d’ajustement

. Suivi des indicateurs de gestion

. Maîtrise de la chaîne graphique



Secteurs d'activité maîtrisés : compléments alimentaires et nutritionnels, cosmétiques, santé naturelle, produits naturels, nutrition sportive, dermatologie, OTC, pharmacie, médecins, hôpital, clinique.



Secteurs qui m'intéressent et transposables : chimie, parfumerie, agroalimentaire, tourisme, textile, mode, hôtellerie, services à la personne, biotechnologies, tertiaire, agriculture.









