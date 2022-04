Francis MICKUS

Actuellement au Musée d'Orsay, j'ai travaillé auparavant au Musée du Louvre et à la Conciergerie/Saint-Chapelle, où j'ai découvert la visite guidée. J'ai obtenu par la suite ma carte de guide conférencier, et ainsi je peux élargir mon offre sur tout le territoire. Actuellement, j'approfondis mes connaissances avec un projet de Masters en Histoire de l'Art.



A Los Angeles, j'ai suivi le parcours d'études en cinéma.



Bilingue, j'effectue des traduction, notamment dans le domaine de la culture et de l'audiovisuel.



Mes compétences :

Scénario

Guide

Traduction bilingue anglais français