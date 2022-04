Francis MONTARRY

Basés à Casablanca, Maroc, nous sommes spécialisés dans des activités de traduction, interprétariat et mise en relation.



Depuis plus de vingt nous accompagnons hommes d’affaires et investisseurs anglophones lors de missions allant de la simple réunion de travail, à la négociation de contrats jusqu’à l’aide à la mise en place complète de sociétés (documents techniques, administratifs, commerciaux, sites web, études de marché) en chinois, russe, français, anglais, arabe et espagnol.



Grâce à notre parfaite connaissance des deux mondes et une solide expérience du terrain, avec la collaboration d’interprètes de talent et de traducteurs consciencieux et précis, maîtrisant plusieurs domaines d’activité, nous pouvons nous enorgueillir de références prestigieuses.

本翻譯社位於摩洛哥的卡薩布蘭卡,為一專業翻譯公司,提供筆譯、同步口譯,以及完備的專業翻譯服務並確保滿足客戶全方位的國際性翻譯需求。

本翻譯社翻譯的領域包括針對定期舉辦的活動、會議與國際客戶的接待。為不論是在摩洛哥境內亦或是國外最尊貴機構所舉辦的國際會議、國際研討會提供隨時電話聯繫的同步口譯服務。

自二十多年來,本翻譯社陪同英語系的商人與投資者參與自最基本的公司會議、合同的協商至提供公司營運完全上軌道所需要的協助翻譯服務(如技術文件、行政、商業、網頁建立、市場調查等翻譯)。

本著我們對這兩種語言的深刻認識和了解以及於在地所紮下的深耕經驗,與藉由擁有清晰思考、認真的翻譯者和俱備才能的筆譯者在許多翻譯領域的合作,我們方能以此自傲。

因此,我們堅信以我們的專業能力必定能提供您高效率的服務與協助實現您的計劃。





Находясь в Касабланке, Марокко наша компания предоставляет услуги по всем видам переводов, устный, письменный, синхронный, а также полный спектр услуг, охватывающий все потребности международного общения.

Вы организовываете деловые встречи, участвуете в международных выставках, семинарах, принимаете деловых иностранных представителей. Наша задача оптимизировать процесс вашего участия на самых престижных деловых конференциях, как в Марокко, так и в других странах.

Более двадцати лет мы помогаем в бизнесе нашим клиентам, инвесторам и бизнесменам. Сопровождая во всем начиная с простых рабочих собраний, заключения контрактов до полного создания фирмы с нуля (административные, юридические, технические, коммерческие документы, создание сайтов, изучение рынка).

Благодаря нашему отличному понимаю специфики ведения бизнеса в Восточных странах, особенно Марокко в сотрудничестве с талантливыми, разноплановыми и проверенными переводчиками мы по праву можем гордиться нашей работой, самые удачные из них приведены ниже в ссылке.

Наши возможности, солидность, серьёзность компании и компетентность сотрудников поможет вам в реализации любых ваших проектов.





