Francis MOREL

Après avoir suivi le cursus "Bachelor Marketing & Business" du groupe ESC Dijon Bourgogne, j'ai intégré le Master in Management (filière anglophone) de cet établissement à la rentrée 2014.



A la suite de ma première année de master, j'ai débuté une année de professionnalisation (Juillet 2015 - Septembre 2016).

De Juillet 2015 à Janvier 2016, je me suis envolé pour l'Indonésie en intégrant les services de Bali Immobilier (Vente, location et gestion de villas de luxe).

A la suite de ce premier stage, j'ai commencé mon expérience au sein de la Direction Orange EST, en tant qu'assistant marketing & évènementiel, de Mars à Août 2016.



Ma dernière année de master (à partir de Septembre 2016) se révèlera décisive avant de rentrer sur le marché du Travail. Le premier semestre aura lieu à Dijon, avec la spécialisation "Marketing Produit". Le deuxième semestre devra se dérouler à l'étranger, dans une université partenaire.



En Avril 2016, j'ai créé mon propre site internet :Array, espace d'information et d'échange sur l'actualité sportive.



Mes compétences :

Management

Marketing

Publicité

Ressources humaines

Webmarketing