Francis MOUREMBLES

Après 25 années en société de services, au service des entreprises, je suis aujourd'hui au service des consultants, des prestataires de service qui souhaitent concilier les avantages de l'indépendance et ceux du salariat.



DREAMTEAM PORTAGE, le portage à valeur ajoutée, propose aux consultants, le meilleur service en matière de formation, d'évolution, et de gestion, afin qu'ils puissent se consacrer pleinement à leur activité.



DREAMTEAM est une société regroupant des indépendants, imaginée par des indépendants, créée pour les indépendants, organisée en société de portage.



DREAMTEAM est membre associé du SNEPS: le Syndicat National des Entreprises de Portage Salarial.



DREAMTEAM organise régulièrement des formations gratuites sur le théme:



"Gagner ses missions de conseil et de formation en entreprise"



Parce que « CONSULTING » doit rimer avec «MARKETING », l'équipe de DreamTeam vous aide à vous positionner (offre, contenu, cible, tarification,...): inscrivez vous sur notre site internet.



J'ai démarré ma carrière en tant qu'ingénieur dans le domaine des logiciels embarqués. J'ai par la suite occupé des responsabilités commerciales et ai évolué vers la direction d'agences avant de passer deux années au service de l'évolution des collaborateurs en tant que directeur des ressources et compétences.



C'est cette expérience riche et passionnante que je mets aujourd'hui à disposition des adhérents de DREAMTEAM.





