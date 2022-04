Francis MULOT

☛ Ma vision ☚



► Entrepreneur dans l’âme, avec de multiples expériences, une vision positive et le sens du beau et de l’excellence pour tous.

► Attaché à des relations humaines Honnêtes et Vraies pour développer la confiance en soi et avec les autres.

► Apporteur de solutions et spécialiste de la mise en relation.





☛ Ce que j’apporte à l'entrepreneur ☚



➯ J’accompagne l’entrepreneur :



● Dans sa cherche du sens et du bonheur dans l’exercice de son activité professionnelle.

● En mal de ressources financières qui cherche à en retrouver à travers l’exercice de son activité professionnelle.

● Dans sa recherche de bien être et de plaisir dans l’exercice de son activité professionnelle.



➯ J’offre de l’écoute à l’entrepreneur :



● Pour lui redonner confiance, et lui permettre de trouver les pistes de progrès et d’excellence qui génèreront pour lui des ressources abondantes.

● Afin qu’il puisse s’ouvrir d’une difficulté qu’il rencontre pour l’aider à prendre conscience de l’origine de cette difficulté avec pour objectif qu’il puisse prendre les dispositions personnelles pour s’en servir en rebond.



Mes compétences :

Conseil en management

Gestion

Ecoute

Conseil RH

Conseil aux entreprises

Formation professionnelle

Management

Bâtiment

Accompagnement au changement

Analyse des besoins

Négociation contrats

Bien être

Négociation commerciale

Développement commercial

Entreprenariat

Conseil en recrutement

Coaching de dirigeants