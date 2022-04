Francis NART

Merci de consulter plus particulièrement mon profil LinkedIn qui est plus à jour et sur lequel je suis plus actif !



J'assume plusieurs rôles à la direction de différentes structures.



Team'Alto : en tant que Fondateur, j'accompagne des dirigeants et leurs équipes sur des problématiques de management de la performance, de développement de l'innovation, de mise en place de la délégation à tous les étages de l'entreprise, d'accompagnement de stratégies de ruptures et de percées.





Heliopsis : en tant que fondateur dirigeant, Heliopsis développe pour ses clients moyens grands comptes des solutions digitales pour assurer leur présence sur les outils numériques.:sites Web, solutions mobiles et tablettes), mais aussi stratégies digitales et présence sur les nouveaux médias.



Tikdem : en tant que co-fondateur de Tikdem, nous assurons la mise en place de solutions numériques pour le parcours des patients dans les hôpitaux en République Démocratique du Congo, mais aussi des solutions de gestion d'universités et de bibliothèques virtuelles ainsi que des projets à façon pour grands comptes notamment dans la banque.



Mes compétences :

E marketing

Stratégie digitale

Coaching d'équipe

Coaching

Coaching de dirigeant

Stratégie d'entreprise