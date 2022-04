Diplômé d'un master II en commerce international (option finance), j'ai acquis une pratique dans différents pays à la fois théorique et opérationnelle.



A l'aise dans des circonstances variées, j'ai su mener des opérations commerciales et marketing dans différents secteurs et plus particulièrement dans les nouvelles technologies.



Mes compétences :

Ingénierie

Ingénierie financière