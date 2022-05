Laurie FOURCADE

Diplômée de l'IPJ (Institut Pratique de Journalisme), promotion 2007, je suis spécialisée en presse écrite et rédaction web (formation CFPJ). Je suis chef de rubrique pour les magazines TV Envie, Lemagauchan.fr et Santé & beauté.

J'ai auparavant été journaliste pigiste pour le magazine Quelle Santé. En charge des sujets beauté, forme, bien-être, nutrition. Ainsi que pour les magazines Modes & Travaux, Bébé Zen et Doctissimo.fr