Romain SCHUÉ

Spécialisé dans le sport et l'actu médiatique notamment. Très polyvalent. Expériences en radio (RFI), télé (C+, MCS) et presse écrite. J'étais en charge, au sein de l'agence de presse Hersant Média, de l'actualité sportive internationale (suivi notamment des JO, de la Coupe Davis, du Tournoi des VI Nations, du Tour de France, etc) mais également des pages tv/médias (présentation d'une nouvelle émission, interview d'un animateur, enquête, etc) pour le compte de l'ensemble des journaux du Groupe Hersant (La Provence, Nice-Matin, Var-Matin, Corse-Matin, L'Est Eclair, L'Union, Paris-Normandie, France-Antilles, France-Guyane, Les Nouvelles Calédoniennes, etc).

J'interviens toujours régulièrement sur plusieurs stations, en tant qu'invité ou commentateur sportif (matchs de football ou rugby).



Mes compétences :

Presse écrite

Radio

Médias

Sport

Journaliste