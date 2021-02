Caroline CANAULT

Journaliste, rédactrice SEO-SMO, éditrice



(carte de presse française officielle n° 104797)



. Benchmark - Branding éditorial

. Conception et conduite de projets éditoriaux.

. Rédaction en chef, recrutement, animation

et encadrement des équipes.

. Optimisation du contenu, investigation, reportage,

recherche d’intervenants, rédaction,

. Veille et traduction de l’information

anglosaxonne et espagnole

. Gestion des relations presse.



OFF LINE

Maîtrise l’ensemble des étapes de création,

production et livraison d’un magazine.



ON LINE

Création de webmagazine, management de contenu,

rédaction et intégration du contenu en ligne, technique du

référencement naturel SEO et de community management SMO.



TV-RADIO

Rédaction de chroniques, présentations, débats.