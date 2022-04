Charles DE CASSAN

Mes différentes expériences en SSII, chez l’éditeur de solution CRM Cegedim puis en agence, me permettent de justifier d’une bonne connaissance du marché du Digital et de ses différents acteurs.

Aujourd’hui, mon rôle est d’accompagner les entreprises dans leur transformation digitale et stratégies d’acquisition online sur les marchés à fort potentiel ou fortement concurrencés.



Spécialités :

Account Management – Customer Success Management

• Engagement et fidélisation de la clientèle

• Maximisation de la rétention client

• Définition et implémentation des best practices

• Définition de business reviews

• Tracking et reporting



Stratégie d’acquisition online

• Développement Web et optimisation des landing pages

• Gestion des campagnes SEA (Adwords, Facebook, Twitter)

• Création de contenus et Community Management

• Formations du C-Level



E-commerce

• Conception et gestion d’un site e-commerce Prestashop



Distribution bi-canal online et retail

• Lancement de produits design sur le marché français

• Gestion Online et Offline de campagnes publicitaires

• Coordination des ventes web, offline

• Gestion des stocks et approvisionnement

• Estimations budgétaires, planification, coordination





Mes compétences :

Entrepreneur

Manager de projet

Création d'entreprise

Communication

Marketing internet

CRM

Langues Anglais courant

Commercial grands comptes

Conseil

Médias sociaux

Community management

Internet

Web 2.0

Référencement naturel