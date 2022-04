Francis NEIRYNCK-SCHLUMPF

Après un diplôme d’ingénieur civil grands projets (Ecole Polytechnique Fédérale - Lausanne), je développe et mets en oeuvre mes compétences dans la gestion de projets, ainsi que le contact avec les clients initialement en Suisse ensuite au niveau mondial. En parallèle, mon engagement pour le service public se concrétise au travers de plusieurs mandats électifs et bénévoles.

En 2012, je crée Aedificia SA, bureau d'ingénieur-conseil en rénovation énergétique des bâtiments résidentiels et scolaires.



Mes compétences :

Énergies renouvelables

Économies d'énergie

Chef de projet

Ingénieur

Solaire

Eau

Vente

Environnement