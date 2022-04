Francis NOEL

Je suis à la recherche d'un poste d'attache commercial sur alsace et ou franche comte pour une entreprise agroalimentaire

Ma preference ira au domaine des vins et spiritueux

Dynamique rigoureux autonome j'ai une grande pratique de la grande distribution et des techniques de merchandising

Mes talents de négociateur sont reconnus .j'ai occupé le poste d'acheteur en centrale alimentaire

Je suis doté d'un reel sens du relationnel.

la vente sur le terrain m'a toujours attiré et je suis pret à integrer une èquipe commerciale pour promouvoir une ou plusieurs marques chez les differents clients potentiels

Tres motivé et disponible rapidement je suis a disposition pour fournir des renseignements complèmentaires lors d'un rendez vous proche



Mes compétences :

autonome

Bon Négociateur

Négociateur

Relationnel