Francis NORDMANN

Www.fnordmann.com - francis@fnordmann.com

Conseil dans le domaine de la chimie et de la corrosion des centrales nucléaires en Exploitation, Sûreté, Environnement, Organisation et Maintenance

Expérience internationale - USA, Asie, Europe Ouest, Europe Est.

Documents prescriptifs en chimie sur l'exploitation, la conception, la sûreté

Examens et avis sur des programmes d'essais et d'ingénierie

Formation professionnelle ou exposés spécifiques du domaine chimie

corrosion des centrales nucléaires

Rédaction de documents de synthèse et présentation associées

Animation, organisation de réunions ; synthèse et compte rendu

Conseil en organisation de conférences, missions internationales



Je suis par ailleurs président de la Section Parisienne de l'Amicale Chimie Mulhouse et me tiens à votre disposition pour toute information concernant cette amicale qui joue un rôle relationnel et convivial essentiel

N'hésitez pas à m'écrire pour la rejoindre



Je suis aussi chargé des réseaux sociaux pour l'UNAFIC (association regroupant les Amicales d’Écoles d'ingénieurs chimistes de France)



Mes compétences :

Chemistry

Chimie

corrosion

International

Nuclear

Power Plants