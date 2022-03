Francis Olivier BILOCK (FRANCIS OLIVIER BILOCK)

Manager, Formateur certifié avec plus de 10 ans d'expérience en formation





- Evaluer les besoins des employés en matière de formation

- Aligner la formation sur les objectifs stratégiques de lOrganisation

- Elaborer et gérer le budget de formation et veiller à ce que les opérations soient conformes au budget

- Élaborer et mettre en œuvre des programmes de formations qui utilisent au mieux les ressources disponibles

- Mettre à jour les programmes de formation pour sassurer quils sont actuels

- Superviser la création de matériels pédagogiques, tels que les modules dapprentissage en ligne

- Examiner les documents de formation provenant de divers fournisseurs et sélectionner des documents ayant un contenu approprié

- Enseigner les méthodes de formation et les compétences aux instructeurs et aux superviseurs

- Évaluer efficacité des programmes de formation et les formateurs

- Évaluer la sécurité et les conditions environnementales sur le terrain pour évaluer les impacts environnementaux potentiels

- Communiquer les mesures de sécurité et d'environnement nécessaires au personnel.

- Inspecter et documenter la conformité aux exigences de sécurité et environnement

- Préparer des rapports d'inspection quotidiens écrits qui fournissent des documents écrits et photographiques à jour et cohérents des activités observées sur le terrain

- Travailler de façon autonome dans un environnement à un rythme rapide

- Communiquer efficacement et professionnellement avec le personnel, les fournisseurs, les clients et les autres intervenants

- Être confortable dans une variété de paramètres intérieurs et extérieurs

- Utiliser le matériel et les logiciels pour le suivi des données et la tenue des registres

- Surveiller la conformité aux permis et autorisations en matière de sécurité et d'environnement ...





Centres dintérêt:

1. Ressources Humaines (Recrutement / Formation / Gestion de la Performance)

2. Responsabilité sociale des Entreprises,

3. Conception et Gestion des Projets,

4. Administration des Affaires,

5. Gestion de la Relation Client / Call Center

6. Management HSE

7. Mise en place et maintien des Systèmes de Management Intégrés QSE

8. Audit Interne QSE