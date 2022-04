Francis OLLIER

Chef d'Entreprise Sarl Sofaper



Une équipe spécialisée au service du béton architectonique et des lasures béton

Région de Montpellier , France

Une équipe spécialisée au service du béton architectonique :

Nous sommes une équipe spécialisée depuis

plus de 20 années dans le traitement des

façades en matériaux traditionnels ou en béton architectonique.

Spécialiste en applications de lasure béton de grande marques

Nous sommes agrées par les marques suivantes

GRACE PIERI

GUARD INDUSTRIE

KEIM

TECHNICHEM

Nos équipes se déplace sur tous le territoire national et pays limitrophes

Notre gamme de prestations est constituée de la façon suivante :

PEINTURES et RAVALEMENTS de FAÇADE neuves ou anciennes selon tous procédés modernes.



SABLAGE de tous types et sur tous supports comprenant ; le NETTOYAGE par HYDRO-GOMMAGE ( Air+Abrasifs micronisés ou solubles+Eau) de façades neuves ou anciennes qui consiste à éliminer toutes les souillures de surface sans altération des matériaux traités, ainsi que le SABLAGE d'ASPECT pour mise à nu décorative des agrégats du béton.



La PROTECTION des supports traités précédemment, par l'application de produits HYDROFUGES anti-pollution et incolores à effet perlant et ceci, afin d'éviter l'incrustation de micro-organismes ainsi que l'apparition rapide de salissures atmosphériques .

Application de LASURE Pour protection et décoration des bétons. Application intérieure ou extérieure sur bétons sains ou anciens en une, deux ou trois couches.



Notre entreprise peut également se charger de la réalisation de JOINT SOUPLE de construction de tous types tels que, Coupe-feu, Joints de préfabrication lourde, joints de dilatation etc...



Certains édifices situés en zone urbaine sensible aux Tags, pourront être traités par l'application en soubassements d'immeubles, d'une protection ANTI-GRAFFITIS a fonction permanente ou renouvelable agrées par diverses municipalités nationales.



Notre entreprise est spécialisée dans les traitements de surface anti-graffiti sur ouvrage d'ard et support sensible aux Tags: mise en œuvre de différente protection selon supports, protection ANTI-GRAFFITIS à fonction permanente ou renouvelable agrées par diverses municipalités nationales, par la DDE, la SNCF ET divers autres organismes institutionnels.



Tel : 04 67 16 06 69

Fax : 04 67 16 01 14

Port : 06 68 80 01 14



Mail : francis.ollier@sofaper.com



Site internet :Array



Site internet :Array



Mail : francis.ollier@sofaper.fr



Mes compétences :

Béton

ITE

Peinture

RPE