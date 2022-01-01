Francis PAQUET

Entreprises
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BECYCLE
- DIRIGEANT
2004 - maintenant
CREATION DE LA SOCIETE
GESTION DU PERSONNEL
DEVELOPPEMENT CLIENTELE
DEVELOPPEMENT DU RESEAU FRANCE
....
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EUROPBIKE
- GERANT
2002 - 2003
GESTION D'UN PARC LOCATION DE 700 VELOS DESTINE AUX PROFESSIONNELS DU TOURISME A ARLES
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AUDITORIUM LYON
- RESPONSABLE DES COURSIERS
1998 - 2001
GESTION PERSONNEL, PROGRAMMATION TOURNEES, COURSIER
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NEWAY
- RESPONSABLE MAGASIN
1995 - 1998
RESPONSABLE ACHAT, AGENCEMENT BOUTIQUE, VENTE CLIENT
Formations
Pas de formation renseignée