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Francis PAQUET

LYON

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Lyon dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

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Entreprises

  • BECYCLE - DIRIGEANT

    2004 - maintenant CREATION DE LA SOCIETE
    GESTION DU PERSONNEL
    DEVELOPPEMENT CLIENTELE
    DEVELOPPEMENT DU RESEAU FRANCE
    ....

  • EUROPBIKE - GERANT

    2002 - 2003 GESTION D'UN PARC LOCATION DE 700 VELOS DESTINE AUX PROFESSIONNELS DU TOURISME A ARLES

  • AUDITORIUM LYON - RESPONSABLE DES COURSIERS

    1998 - 2001 GESTION PERSONNEL, PROGRAMMATION TOURNEES, COURSIER

  • NEWAY - RESPONSABLE MAGASIN

    1995 - 1998 RESPONSABLE ACHAT, AGENCEMENT BOUTIQUE, VENTE CLIENT

Formations

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