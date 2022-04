Francois PAQUET

Senior dans le domaine de la mesure et de sa valorisation, j'oeuvre dans le développement de systèmes de télérelevé permettant :



- de couvrir efficacement des villes entières ou des sites déterminés,



- de mesurer localement des grandeurs physiques chez nos clients ou sur nos installations, puis de les caractériser sous forme de données synthétiques (toujours in situ) via des algorithmes novateurs,



- d'acheminer ces résultats pour alimenter une base de connaissance propice à la construction de nouveaux services au client,



- de valoriser, via des algorithmes sur mesures intégrant des analyses croisées, le contenu de la base de connaissance et de délivrer les services attendus, sources d'économies d'énergie, de maîtrise des consommations et de réduction des pertes.





Mon action consiste à cerner les besoins métier, à apporter des solutions pour que le système fonctionne au bon niveau sur toute la chaîne et surtout à organiser la gestion transverse des équipes "projet" et des partenaires technologiques.



Comme pour bien des projets d'entreprise, les bouleversements métier induits sont tels que l'accompagnement du changement et la maîtrise des performances, des coûts et des risques sont des composantes fondamentales pour la réussite.



L'animation du travail transverse, pour des équipes de contributeurs souvent non rattachés hiérarchiquement (liens fonctionnels), amène à beaucoup d'humilité et implique de savoir mobiliser des ressources déjà largement sollicitées par ailleurs.



C'est une des richesses de ce projet qui allie :



- innovation, modernisation et industrialisation des pratiques métier, transformation et adaptation de l'entreprise,



- renforcement de l'image de l'entreprise auprès de ses clients... et de ses salariés,



- création de nouveaux services à forte valeur, tant pour les clients finaux que pour les collectivités, que pour la gestion interne de l'activité métier historique,



- mutualisation d'un réseau de collecte de la donnée et de son hébergement, offrant ainsi un modèle économique plus favorable,



- possibilités élevées de valorisation, dans une approche de développement durable mais aussi mutualisée (multimétiers).



Les innovations et les apports sont nombreux mais ne sauraient être détaillés ici!



Mes compétences :

Hydraulique

Ingénierie

Gestion de projet

Environnement

Energie

Big Data

Eau

MATLAB

Oracle

Marketing stratégique

Innovation

Vente B2B

Négociation contrats

Analyse de données

R&D

Optimisation des process

Traitement du Signal

Traitement statistique

Design produit

Spécifications fonctionnelles

Analyser les besoins et définir les objectifs

Analysis Services

Contrôle des coûts

Achats responsables

Analyse de la valeur

Management transversal