Francis PASSEY

Plus de 20 ans d'expérience professionnelle dans le traitement des eaux industrielles, j'ai participé activement allant de l'étude à la mise en service des équipements de traitement des eaux. Les différents postes occupés me permettent de faire le lien entre l’étude et la mise en service tout en respectant tant les budgets que la satisfaction client.



Mes compétences :

Eau

Project management