Francis PEN

PEN FRANCIS HUBERT Formateur technique et conduite VI (Mercedes, FUSO, JAC, HYUNDAI) au centre de formation technique de Tractafric Motors corporation. Inscrit dans le cursus de certification de GLOBAL TRAINING de Mercedes Benz et formateur certifié en formation des conducteurs du centre de l'APTH en France; à la base j'ai une formation Bac + 5 en génie mécanique option mécanique automobile et titulaire de nombreuses attestations de formation en ligne et présentielles organisées par Mercedes Global Training.

A mon actif, j'ai déjà assuré plusieurs formations techniques avec des thèmes aussi variés en VI et recruté et formé environ sept cent (700) chauffeurs de poids lourds dans divers secteurs de transport (pétrolier, mine, chantier, forestier...) dans plusieurs pays d'Afrique central, de l'Ouest, la RDC...

J'ai une bonne connaissance des nouvelles technologies automobiles une ouverture d'esprit dans d'autres domaines scientifiques autres que l'automobile, de bonnes qualités managériales, un esprit d'équipe bien enrichi par la multitude des cultures que je côtoie lors de mes voyages.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion des compétences

Gestion de parc automobile VL et VI

Audition des chauffeurs de poids lourds