Francis PEREZ

Autodidacte après plusieurs années passés dans le domaine du commerce et de la distribution dans les domaines de canalisation et couverture.

Commercial avec une progression sur un secteur régional, les challenges sont une vraie source de motivation.

Actuellement en poste avec des objectifs largement atteints et en attente d'une proposition dans le management d'une équipe, j'ai pour seul but la réussite et reste ouvert à toute opportunité.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Merchandising

Négociation achats