Optimiser les flux financiers entre les patrimoines Professionnels et Privés est devenue aujourd'hui un vrai "Sport" !

En effet le chef d'entreprise se pose légitimement et régulièrement cette question : comment rapatrier dans mon patrimoine privé, une partie des richesses créées par mon Entreprise ?

Pilote d'une équipe de 7 CED(conseillers en Entreprises et dirigeants) sur le Grand Lyon je souhaite intégrer de nouveaux collaborateurs motivés par un projet de carrière tout autant passionnant qu'ambitieux.

Si, vous aussi, vous avez l'âme d'un "Entrepreneur" vous saurez saisir cette opportunité !

Pour votre CV : francis_perez@uff.net

Le Tel: 06 13 06 83 66



Mes compétences :

DIRECTEUR MARCHE PM

RESPONSABLE COMMERCIAL

CED (Conseil en Entreprise et dirigeants)

CGP (conseil en gestion de patrimoine)

AUREP en 2011/2012