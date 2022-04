Francis PERRAYON

Fort de mon expérience passée, je suis ouvert à toutes propositions de poste me permettant de mettre en œuvre à la fois mes compétences fonctionnelles et techniques au sein d'une équipe dynamique et soudée.



Mes principaux domaines de compétences :



Pilotage de projets dans leur intégralité, sur des projets d’intégration et de développement logiciel :

• Recueil des besoins, rédaction des spécifications

• Pilotage de prestataire externe

• Gestion de la relation client en situation de crise

• Suivi des développements et intégration

• Recette fonctionnelle, formation des utilisateurs, mise en production

• Support utilisateurs, maintenance corrective et évolutive



Production et gestion de sites web :

• Réalisation et mise en œuvre de sites web

• Design web, propositions graphiques

• Mise en œuvre des techniques appropriées (Programmation et/ou framework et/ou CMS)

• Mise en œuvre d’architecture MVC

• Définition et structuration des bases de données

• Référencement : Naturel, Google Tools, Gestion des statistiques



Management d’équipes comportant jusqu’à 12 collaborateurs sur 3 projets simultanément.



Qualités rédactionnelles nécessaires à l’élaboration de documents contractuels : Proposition commerciale, Spécifications fonctionnelles et techniques, CCRT, Manuel d’exploitation, Supports de formation, Guide de méthodologie.





Mes compétences :

Gestion de projet

JavaScript

Microsoft SQL Server

C#

MySQL

Administration de bases de données

Webmaster

PHP

C++

Oracle

Drupal 7

HTML-CSS

Prestashop

Symfony 2