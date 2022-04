Francis PICARD

3 grandes périodes jalonnent mon parcours professionnel :



• Une 1ière période de 1994 à 2004, avec l’objectif de devenir un architecte IT aguerri dans tous les domaines de la conception en passant par l’intégration, le déploiement, et la production d’applications complexes adoubé d’un aspect fort sur le management de collaborateurs.

• Une 2ième période de 2004 à 2014, avec l’objectif de devenir un leader charismatique doté d’un véritable savoir-faire technique et d’un relationnel aguerri afin d’accompagner d’une part les commerciaux dans leurs métiers, et de participer fortement à la réussite des objectifs d’Entreprise, adoubé d’un aspect fort sur la satisfaction de nos clients dans leurs gouvernances et conduite du changement.

• Une 3ième période avec une volonté de « retour aux sources » afin d’appréhender les nouvelles mutations technologiques et organisationnelles dans les domaines du Lean, de l’agilité, des processus DevOps, toujours dans un souci d’amélioration de retours d’expérience forts afin d’accompagner les Clients dans une Consultance de valeurs et de performance..





• Responsable opérationnel : Participation active à la mise en place de filiales near-shore

• Business: Pre-Sales, BID, Project Manager, Consultant

• Direction de Projets : Architecture d’Entreprise, Conseil & Transformation SI Télécoms, bancaires, …

• Budget & Juridique : Responsable de contrats fournisseurs, de contrats d’infogérance

• Certifications: ITIL V3, TMForum, Togaf9, eTom, PMP

• Normes : SCM, ISO9001, SMSI (ISO 27001)

• Méthodologies : Scrum, DevOps, Agilité, Lean M, CMMI III



Mes compétences :

ITILV3

Capacity Management

Management

Audit

Hosting

Expertise

PMP

Stratégie digitale

Coaching professionnel

Coaching d'équipe

Cloud computing

Conseil

Big Data

Data Centre

Oracle

OSS (Operating Support Systems)

LAN/WAN > LAN

ISO 900X Standard

IPTV

BSS (Business Support Systems)

VMware

UNIX

Sun Solaris

SAN

Patrol

Oracle SQLNet

Network Management

Network Attached Storage

Microsoft Windows

Load Balancing

Linux

Lean Management

Kanban

ITIL

ISO 27001 Standard

IBM WebSphere

HP-UX

DMZ

Customer Relationship Management

Consolidations

C Programming Language

Apache WEB Server

AIX UNIX