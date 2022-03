Francis PINAT

43 années d'expérience professionnelle, je suis un cuisinier passionné, jacquiers mon savoir faire auprès de chefs étoilés de renom dont 5 MOF et 1 Bocuse dor.

Mon univers culinaire : la cuisine canaille et gourmande de Bistrot & Brasserie, gastronomique de Palace Parisien, un passage dans les cuisine de la Présidence de la République, la Restauration à thème, le Snacking.

Jintègre lIFOCOP de Rungis à 37 ans, jobtiens un diplôme de niveau III en gestion des entreprises option action commerciale, mention très bien et jen sort major de promotion.

je rejoins un réseau de franchise à fort challenge dentreprise où je renforce mon expertise dans la gestion, lanimation de centre de profit et le management déquipe.

Après une expérience entrepreneuriale au SECRETS DE PAINS D'Avon autour d'un terminal de cuisson de produits de boulangerie ,pâtisserie, snacking , je souhaite aujourd'hui minvestir dans un nouveau projet à fort challenge dentreprise.

Mettre à profit mes expériences professionnelles et les compétences acquises.