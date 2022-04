En tant que conseiller clientèle chez Axa, j'interviens sur des sujets liés à l'épargne et à la protection de la personne.



Je profite à l'heure actuelle d'une formation de qualité sur le secteur des assurances, qui me permettra de conseiller au mieux mes futurs clients dans le cadre de leurs projets de vie.



Mes domaines d'activités: protection familiale, épargne et valorisation du patrimoine, santé et prévoyance.