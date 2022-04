Francis QUESNEL

Bonjour,



Autodidacte de la vente au particulier, j'ai acquis et diversifié mes compétences dans des entreprises novatrices.



Professionnel de la distribution spécialisée, aussi bien sûr un plan opérationnel que fonctionnel, j'ai exercé l'ensemble de ma carrière dans l'univers de l'aménagement de l'habitat avec une expertise plus marquée dans le domaine de la cuisine intégrée.



Mon parcours m'a permis de développer mes compétences en B2B et en B2C ainsi que mon expérience,

de l'action terrain, en passant par de l'encadrement d'équipes, j'ai pu mettre en oeuvres et occuper des postes enrichissants, aussi bien opérationnels que fonctionnels.





Mes compétences :

Commercial

Développeur

Distribution

Franchise

Cuisiniste

Internet

Décoration

Gestion de la relation client

Animation des ventes