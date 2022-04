Amelie TOSSENG

Passionnée par l'agencement d'espace et la création d'ambiance, je me suis naturellement

tournée vers des études d'architecture d'intérieur après une licence en histoire de l'Art. Cette

double formation est pour moi une source d'inspiration constante mais également un solide pilier

technique. Elle m'a beaucoup servi lors de mes précédentes expériences professionnelles dans le

domaine du conseil et de la conception en aménagement intérieur.



Depuis cinq ans, je suis chargée de la valorisation des produits MOBALPA. Cela consiste à concevoir et à réaliser des projets d'aménagement qui répondent le mieux possible aux exigences et au budget du client. Au quotidien, je dois faire preuve de rigueur pour planifier les travaux, être réactive lors de complications sur le chantier mais surtout communiquer ; aussi bien avec les clients pour les aider à préciser leurs attentes, qu'avec une équipe pour identifier les priorités.



J'ambitionne aujourd'hui de travailler sur des projets de plus grande envergure ; où

l'agencement, la création d'ambiance et le suivi de chantier seront plus présent.

Je souhaiterais également m'investir dans la mission de gestion d'équipe et travailler à ce qu'elle puisse donner le meilleur dans la bonne humeur et le respect mutuel.



Mes compétences :

Autocad 2d et 3d

Dessin d'un avant projet

Dessin technique en ameublement

Relevés de mesure

Suivi de projet

Suivi de chantier

Aménagement intérieur

Techniques de vente