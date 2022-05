Stéphanie BRAUD

Ayant obtenu un Bachelor of Interior Design ainsi qu'un BTS Design d'Espace et ayant dix années d'expérience réussies dans le domaine de la vente de projets cuisines, rangements et salle de bains, je suis très motivée pour évoluer.

je suis à la recherche d'un emploi de commerciale dans le domaine de la décoration, la promotion immobilier, l'agencement ou l'architecture intérieure.



Mes compétences :

Realisation de plans / agencement d'espaces

Maitrise du logiciel InSitu / Realisations 3D

Vente du projet final