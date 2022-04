Francis RADEL

SAS FONDERIES DOURLET-FUSIOCAST



Fonderie sous pression de pièces en aluminium pour tous les secteurs d'activité.

Equipements : presses a injecter de 100 à 900 tonnes

Certification ISO 9001



Notre technicité nous permet d’assurer un conseil et une assistance en continu auprès de nos clients et chaque donnée, chaque remarque, chaque observation faite sur nos produits, nos processus ou notre organisation sera traitée afin de leur assurer une pleine satisfaction.

Notre politique s’exprime par notre engagement à expliciter à tous les niveaux les besoins en terme d’exigence de qualité, de coût et de délais et à nous conformer scrupuleusement à celles-ci.



Notre devise :

« La maîtrise des délais au service de la qualité et de la rentabilité »



Notre manuel qualité a pour objet d’exposer les principales dispositions prises par LES FONDERIES DOURLET-FUSIOCAST, afin de garantir la qualité requise pour les fabrications demandées et leur conformité aux exigences, contractuelles, réglementaires et légales.

Il est le support matériel de l’ensemble des procédures mises en oeuvre, décrivant les actions de la qualité de l’ensemble des fabrications réalisées et dont les principaux axes sont :



- Communiquer avec nos clients pour mieux comprendre leurs exigences au travers d’un processus de revue de contrat optimisé nous permettra de planifier aux mieux notre carnet de commande et prévenir tout disfonctionnement risquant d’impacter nos délais.

- Optimiser planification et surveillance pour identifier tout risque de dérapage et vous garantir le meilleur respect de vos cahiers des charges.

- Déployer une démarche globale qualité, environnement et sécurité parce que ces trois points sont indissociables pour assurer la pérennité de l’activité. La prise en compte de la sécurité au travail et de l’environnement s’intégrant dans la démarche globale permettra de diminuer les coûts induits et de pérenniser les compétences.



Cette organisation nous permettra d’honorer nos engagements en toute sérénité et entrainera l’amélioration de la qualité par la maîtrise des processus.

Cette maîtrise opérationnelle et cette qualité permettront d’améliorer la satisfaction des clients, de pérenniser leur confiance.



Mes compétences :

Réalisation de produits moulés fontes et aciers sp

Management intégré QSE

Auditeur ISO 9001- ISO 14001-OHSAS18001

Evaluation des risques doc.unique

Organisation et stratégie

Fontes à 15% silicium

Fontes au CR

Fontes Austénitiques au NI

Aciers réfractaires

Aciers Inoxydables

Fontes GL et GS

Évaluation des risques

Pénibilité au travail

Fonderie

Moulage

ISO9001

ISO14001