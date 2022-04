Francis RAMIANDRASOA

20 ans d'expérience industrielle (Valeo, Nissan et Renault) et internationale (Europe, Amériques, Afrique et Asie) au service de la performance économique (dont 3 ans comme contrôleur des projets Logan, Sandero et Duster pour l’Europe) et de l’excellence opérationnelle (Six Sigma Black Belt, expert & formateur en Lean Manufacturing, auditeur certifié ISO 9000). Mes défis actuels portent sur le redressement et l’amélioration en rupture des fournisseurs de l'Alliance Renault-Nissan.



Mes compétences :

Lean Six Sigma

Maîtrise des Risques