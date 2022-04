Francis RAUNER

Après plusieurs postes d'OS sans qualification professionnelle dont 2 ans en plasturgie,j'ai fait un CFPA de fraiseur sur métaux pour travailler 6 ans comme raboteur sur métaux(acier et fonte)pour retourner en plasturgie suite à fermeture d'usines ou réduction d'effectifs.

Plusieurs formations en interne me permettent d'acquérir une grande expérience en injection matières plastiques dont 25 ans de pratiques.

Etant en même temps contremaitre ou chef d'équipe,j'ai aussi une solide expérience d'organisation matérielle et de gestion de personnes.

Parallèllement,j'ai toujours gèré une entreprise personnelle crée en 1984,gèrée à ce jour par ma fille et à laquelle je participe toujours à titre bénévole.