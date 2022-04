Francis RAYNAUD

Mon parcours professionnel m’a permis de développer des compétences transverses en management d’équipe, développement commercial, direction de projets et animation des ressources humaines.

Cette polyvalence associée à une forte capacité d’adaptation me permettent d’être reconnu comme un manager opérationnel dans la gestion de centres de profits significatifs et projets complexes.



Une implications active, dans des projets de croissances, de transformations des organisations et de leur passage à l'ère du Digital, m’ont permis d’acquérir un savoir-faire opérationnel dans la gestion de projets impliquants l'ensemble des services d'une organisation.



Mon ADN est celui d’un entrepreneur, qui fait preuve de rigueur, d’agilité et de pragmatisme afin de mener à terme les challenges qui lui sont confiés.

Le développement des compétences au travers d’un management 100% exigeant 100% bienveillant complètent cet ADN.



Mes compétences :

Business development

Coaching

Direction de projet

Gestion des ressources humaines

Management