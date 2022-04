Florence FALIPOU

Activités Recrutement CDD/CDI, Travail Temporaire, Formation, Conseil RH et Accompagnement des évolutions professionnelles



MANAGEMENT

. Organisation d’équipe constituée de 7 permanents répartis sur 3 sites Castres, Mazamet, Revel

. Répartition des rôles et planning

. Gestion des absences

. Management de la performance

. Entretiens annuels

. Entretiens séniors

. Création des conditions de développement des collaborateurs

. Garantie de la notoriété du réseau

. Pilotage des diverses activités



COMMERCIAL

. Déclinaison de la politique commerciale et tarifaire nationale adaptée aux centres de profit

. Définition de stratégie annuelle

. Elaboration du plan d’action

. Négociation d’accords régionaux

. Développement des grands comptes

. Connaissances du marché : bassin d’emploi, BMO

. Maîtrise des indicateurs de mesure de la qualité de service

. Elaboration d’opérations marketing

. Facturation

. Gestion financière





RESSOURCES HUMAINES

. Application de la stratégie et de la politique des ressources humaines pour le personnel permanent et intérimaire

. Recrutement du personnel permanent pour mon entité

. Législation droit du travail

. Connaissances de la législation travail temporaire

. Elaboration des contrats de travail

. Connaissance de la loi sur la discrimination

. Application du plan sénior

. Maîtrise des outils collaboratifs clients et intérimaires

. Formation

. Tutorat de nouveaux embauchés cadre et non cadre





EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



Depuis janvier 2005 : RESPONSABLE D’AGENCE CASTRES-REVEL-MAZAMET

Manpower France

Pilotage et management des trois entités : Castres, Revel, Mazamet : Agences tous métiers

Equipe constituée de 1 chargée d’affaires, 1 consultante recrutement, 2 chargées de recrutement, et 3 assistantes commerciales



1992-2004 : CHARGEE D’AFFAIRES MAZAMET

Manpower France

Développement commercial, suivi client sur la zone, et faisant fonction de responsable d’agence de 2001 à 2003



1990-1991 : CHARGEE D’AFFAIRES ITINERANTE TOULOUSE

Manpower France

Remplacements auprès de plusieurs agences spécialisées : transport, industrie et BTP.



1987-1989 : ATTACHEE COMMERCIALE CASTRES

Manpower France

Participation à l’ouverture de l’agence et son développement commercial

Fonctions commerciales de développement commercial et de suivi



Mes compétences :

Management opérationnel

Ressources humaines

Développement commercial