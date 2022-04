Francis REGAMEY

Ingénieur R&D spécialisé en instrumentation, tests et mesures

diplômé EPF en microtechnique



POINTS FORTS

• 10 ans d’expérience en tests et mesures, conception optique, mécanique (SolidWorks) et programmation (LabVIEW).

• Expérience pratique en laboratoire, construction et expérimentation de prototypes.

• Créatif, excellent esprit d’analyse, très bonne documentation, exactitude et qualité du travail.

• Parle couramment, lit et écrit le français, l’anglais, l’allemand et l’espagnol.



Mes compétences :

Calibration

Etalonnage

Labview

Mécanique

Metrology

Optique

SolidWorks

Test

Test Engineer

Testing