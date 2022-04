Francis REGNIER

Diplome ecole superieure de Commerce de Lille en 1967 et d'u Diplome d'études comptables supérieures.



J'ai travaillé comme analyste dans une Compagnie US spécialisée dans les etudes économiques de Centre commercoiaux et grands magasins.



J ai ensuite ocuupé diverses fonctions comme manager de Centre commercial puis ai intégré le groupe RALLYE (racheté par Casino) comme responsable du développement.



Depuis 1998, je suis formateur indépendant en management, gestion, finances, bureautique



Mes compétences :

Distribution

Formation

Gestion Ressources Humaines

Management

Ressources humaines

Vente