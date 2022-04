Francis RICHOMME

Mes connaissances, mes expériences et mes compétences m'ont permis d'occuper des postes à responsabilités dans les domaines du management (650 personnels), budget-finances (21 M€) et logistique-maintenance (2500 matériels roulants de tous types). A ces expertises j'ai eu l'opportunité d'ajouter une coloration marquée en contrôle de gestion, contrôle qualité, HSE et sécurité.

De formation Ingénieur Militaire (bac + 3-4) j'ai passé mes examens et diplômes dans les écoles suivantes : Saint Cyr Coëtquidan pour le management, les écoles de Bourges et de Tours pour la formation logistique et maintenance matériel et l'école du Commissariat de Montpellier pour la partie budget-finances.

J'ai oeuvré pendant 9 ans à l'étranger dans un cadre multinational, multi confestionnel et multiculturel au sein des Nations Unies et de l'OTAN. Expatriation professionnelle dans 12 pays différents dans lesquels l'utilisation de la langue anglaise était de rigueur.

Venant de finir mon contrat comme Directeur Technique des 9 palais présidentiels au sein de l'Intendance de la Présidence du Gabon, j'ai oeuvré précédemment comme Directeur Adjoint des Services Administratifs et Financiers de la Garde Républicaine du Gabon. Comme dernier emploi sur le territoire français, j'occupais le poste de Chef de Détachement autonome d'une antité de maintenance dans l'est de la France où j'avais en charge le fonctionnement de ce détachement mais également le soutien technique d'une quinzaine de régiments.



Mes compétences :

Adaptabilité

Charisme

Courageux

Esprit d'équipe

Opiniâtreté

Pédagogue

ponctuel

Synthétique