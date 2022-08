Stéphane ROHARD

57 ans, sous-officier supérieur de l'armée de terre(troupes de marine dont 22 années en spécialité aéroportée)en transition de carrière après un parcours professionnel de plus de 37 années à dominante opérationnelle, marqué par l'étranger(dont 6 ans en Afrique 3 pays,TCHAD,ZAIRE,SÉNÉGAL), par l'outre-mer français(7 ans / DOM COM (Martinique,Réunion)

et une progression constante et diversifiée des responsabilités(de militaire du rang à sous-officier).



 Expérience hors de France:



- 1 expatriation individuelle de 7 mois au Tchad en 1975

- 5 expatriations en famille de 2 ans à 3 ans Martinique (2 missions), Zaïre(1), Réunion, Sénégal) ;



NB : Conseiller technique approvisionnement en mission d’assistance militaire technique au Zaïre (1989- 1991).



8 missions opérationnelles de 4 à 6 mois environ :

Afrique (Centre Afrique (1979) (1), Tchad (1992) (1), République Démocratique du Congo (2003) , Cote d’Ivoire (2004) ;



Europe de l’Est Sarajevo (1994), Sarajevo opération Salamandre (1998) (1), (Kosovo 2002-03) ;

DOM-COM Grande Comores opération Azalée (1995) (1).



NB :au cours de l’opération en RCA 1979, gestionnaire des munitions et artificier de l’opération Barracuda.



Au cours de l’opération au TCHAD 1992, technicien expert en gestion des matériels.



Au cours de l’opération Azalée COMORES 1995, adjoint au responsable logistique de l’opération.



Au cours de l’opération en BOSNIE 1998, officier adjoint dans une unité de commandement et de logistique.





















Logistique opérationnelle:



Gérer, approvisionner, stocker et renouveler le matériel majeur devenu défectueux sur des plates-formes logistiques (international et métropole).

Diriger un poste technique de vérification ou d’approvisionnement.

Étudier par une mutualisation des matériels, la réalisation d’objectifs opérationnels particuliers et ponctuels.



Maintenance:



Mettre en œuvre les méthodes de suivi budgétaire et les techniques de calcul des coûts.

Analyser les documents techniques.

Mise en œuvre de méthodes d’élaboration et d’interprétation de tableaux de bord de pilotage.



Management - Formation:



Diriger un groupe d’équipe de magasiniers.(10 à 15 personnels)

Manager une équipe de comptables civils et militaires.

Assurer la formation et conseiller ses correspondants au sein de l'établissement.

Dispenser une formation technique dans le cadre de sa spécialité. (gestion des matériels, des munitions et des carburants)





¨



Mes compétences :

Rigueur dans le travail

Fidélité aux engagements

Grande facilité d'intégration et d'adaptation