Francis ROBERT

Gérant d'une entreprise de transport puis formateur, j'ai exercé de multiples tâches inhérentes aux métiers du transport et acquis de multiples compétences.

Gestion administrative

Gestion comptable et financière

Gestion des ressources humaines et management.

Négociation commerciale (contrats, prix, litiges,…)

Exploitation transport

Gestion de parc VI

Conduite poids lourds national et international

Tout au long de ma carrière,J'ai la plupart du temps travaillé seul ou à en manageant une petite équipe (collaborateurs ou stagiaires) et je me définis comme quelqu'un de polyvalent, rigoureux et autonome.



Mes compétences :

Transport

Formation

Gestion d'un centre de profit