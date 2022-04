Francis SARLIN

L'Office du Commerce et de l'Artisanat du Sénonais vise à coordonner les efforts et les ressources des acteurs publics et privés pour promouvoir le commerce et l'artisanat, encourager sa diversité auprès des investisseurs et donner des raisons objectives aux usagers de réaliser leurs achats sur le territoire.

Développer l'attractivité commerciale en agissant directement sur l'organisation du commerce par l'encadrement des mutations commerciales, la suppression des locaux vacants, la mise en place d'une politique collective d'animation et de promotion, et le développement des enseignes.

Lancement en Septembre 2016 d'une place de marché territoriale pour valoriser et faire connaître toutes les forces vives du commerce et de l'artisanat et ainsi évoluer avec les nouveaux modes de consommations.



Mes compétences :

Immobilier d'entreprise

Conseil en implantation commerciale

Audit de salons de coiffure

Conseil en management

Aménagement du territoire

Management opérationnel

Management commercial

Aménagement urbain

Développement commercial