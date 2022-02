Francis SCHMITT

Fonctions principales exercées :

responsable commercial, négociateur grands comptes,

Manager de service commercial, de PME et de centre de profit

Créateur et gérant d'entreprise.



Expériences multiples dans société internationale et PME :

- essentiellement de responsabilités commerciales dans produits de grande consommation

(cosmétiques, hygiène, entretien, vins),

- mais aussi de management d'équipe de vente, de structure commerciale et marketing,

de structure de PME, de structure de supermarché et centre de profit



Connaissance des circuits de distribution des produits grand public en France et en Europe.

Connaissance des marchés et produits cosmétiques, entretien ménager et vins.

Connaissance des circuits spécialisés bio, et des concepts de bien être..

Connaissance et expérience organisations de vente directe entre particuliers

Connaissances dans le domaine de la nutrition et me définit comme un conseiller et un passionné en matière d'hygiène et de qualité de vie.





Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Négociation

Management

Complements nutritionnels

Marche hygiene beaute et cosmetiques

Marques de distributeur

Négociation, management, gestion

Négociation grands comptes et particuliers, animat

Gestion