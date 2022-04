Francis SPITZ

L'analogie de l'évaluation la performance d'un décideur en entreprise peut se rapprocher de la performance d'un golfeur en situation. Chaque coup doit être préparé mais l'issue n'est pas forcément certaine. Le parcours est semé d'embûches de toute nature et comme au golf un dirigeant doit être capable de mesurer son index de performance afin de s'améliorer et d'être plus efficace et plus efficient. L'efficacité dans l'action comprend une dose de technique, une dose de mental et une dose d'expérience ce qui permet d'adapter son comportement pour faire évoluer son index managérial.



Mes compétences :

Social

Performance