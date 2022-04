Francis STABENAU

Vrai passionné des métiers de l'hôtellerie.

Depuis 15 ans dans le domaine du tourisme j'ai eu l'occasion d'occuper de nombreuses fonctions managériales et commerciales dans des établissements hôteliers de types et de gammes différentes.

Des connaissances en restauration et en événementiel également.

Actuellement en poste pour un Hotel franchisé du groupe Louvre Hôtels sous enseigne Kyriad Prestige.



Mes compétences :

Hôtellerie

Restauration

Yield management

Commercial

Management