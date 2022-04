Francis STEFFE

Concepteur de produits industriels.

La rigueur, la créativité, et la curiosité sont les qualités qui me caractérisent et qui m'aident à trouver des solutions rapidement avec un certaine polyvalence.

Ma formation et mes expériences m'ont apporté de solides connaissances techniques, me permettant aujourd'hui de mener à bien des projets de l’élaboration du cahier des charges à la fabrication.







Mes compétences :

Dimensionnement Technique

Solidworks

Pro Enginner

Résistance des matériaux

Catia v5

AUTOCAD 2010

Pack Office 2007

Visual basic

Language C

Anglais