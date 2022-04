Francis STUTZINGER

CAMPA est une société industrielle française de taille moyenne (120 personnes), spécialisée dans la fabrication d'appareils de chauffage électrique Haut de Gamme, et appartenant au Groupe MULLER (1300 personnes). Mes connaissances en matière de Qualité, de Sécurité et d'Environnement tout en étant rattaché à une Direction Groupe sont des domaines que je maîtrise. Je suis dynamique, autonome, rigoureux, organisé et j'aime m'investir dans ce que j'entreprends. Je manage une équipe de 4 personnes et pour cela, je suis le garant :

- du suivi et de la mise à jour des analyses sécuritaires DU et environnementales AE,

- de la gestion des déchets,

- de la gestion de la métrologie (Gamm², DeltaMu)

- de la veille réglementaire Sécurité et Environnement et des actions associées,

- de la réalisation des audits interne QSE et Laboratoire (processus, terrain),

- de la communication et la formation du personnel en QSE,

- de l'animation et du suivi des plans d'amélioration QSE,

- de la gestion des plans de prévention,

- de l'analyses des incidents et accidents SE,

- du suivi de notre Arrêté préfectoral,

- de la gestion des alarmes incendie et de l'intrusion,

- de la conformité de nos radiateurs,

- de la maitrise de nos fournisseurs (audit fournisseur),

- des contrôles RX.



Mes compétences :

Qualité : management ISO 9001

Qualité : contrôle produit

Sécurité : management OHSAS 18001

Environnement : management ISO 14001

Laboratoire : management ISO 17025

Métrologie : gestion d'un parc de 400 instruments

Personne compétente en radioprotection industriel