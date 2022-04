Francis SUET

Toutes les entreprises changent leurs process tous les jours pour être plus efficaces, réactives , et autonomes dans un environement qui pousse vers un changement technologique et humain.



Nos clients et prospects s'appuient sur les compétences et les équipes Projets KONICA MINOLTA - SERIANS pour être accompagnés sur des projets de changement et sur des offres personnalisées.



A l'ère des nouvelles technologies et du changement d'environnement dans les entreprises, cette approche sur mesure exige une grande souplesse et une créativité accrue s'appuyant sur des compétences et une structure de renommée mondiale.



KONICA - MINOLTA - SERIANS sera vous accompagner sur vos projets avec un suivi continu et avec un objectif de résultat.



KONICA MINOLTA - SERIANS France recrute en région.



En tant que Business Developer vous allez apporter à vos clients et suspects/prospects (PME / PMI / Grands Comptes régionaux) notre offre de services globale afin d'accroître leur profitabilité et améliorer leurs processus documentaires.

Nous recherchons donc des gestionnaires de projets avant tout, avec des compétences fortes en approche Grands Comptes et vente multi-interlocuteurs, en environnement complexe et négociation, et enfin en gestion de la relation client.

Si votre profil correspond (expérience B to B requise) et que vous aspirez à intégrer un Groupe international et fort sur ses marchés, n'hésitez pas à me transmettre votre candidature