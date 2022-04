Spécialiste de l'immobilier depuis 13 années sur la Martinique après un passage par la création de différentes sociétés sur la métropole et 20 ans d'analyste financier-rédacteur engagements au sein d'une grande banque.



Depuis notre groupe n'a cessé de progresser avec nos propres méthodes : rigueur, professionnalisme, formation des équipes, veille juridique, fiscale, patrimoniale, accueil personnalisé....



notre groupe dispose à ce jour de trois implantations très bien visualisées sur le sud de la Martinique :

Ste Luce-le Diamant-Trois Ilets avec 13 collaborateurs professionnels formés à l'immobilier, au financement et à la défiscalisatIon



Nos activités sont exclusivement liées à l'immobilier et nous offrons les services suivants à nos clients:

- transactions

- locations

- gestion locative

- syndic

- gestion de patrimoine



la direction des entreprises est assurée par Francis THOMAS gérant, diplômé 3é cycles gestion de Patrimoine de l'Université d'Auvergne (AUREP) et Annie THOMAS responsable administrative et financière.

La gestion locative et le syndic sont assurées par des collaborateurs rompus depuis plusieurs années

à ce métier avec l'appui de logiciels pointus dans nos activités.



des équpes dynamiques accueillent nos clients pour leur apporter la solution appropriée



nous ne sommes ni mandataires, ni inféodés à des réseaux.

il est donc rassurant d'avoir à ses côtés un véritable agent immobilier disposant de solides garanties professionnelles, d'une antériorité dans le métier et d'excellentes références sur notre département.



Nous disposons également de la capacité juridique nous permettant de rédiger les compromis, conventions.....



N'hésitez pas à nous consulter, nous saurons vous apporter la solution personnalisée











Mes compétences :

Audit

Audit patrimonial

Défiscalisation

gestion de patrimoine

Gestion locative

impôts